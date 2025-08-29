Alanya'da Safari Araçlarına Trafik Denetimi: 15 Araç Sahibi Cezalandırıldı
Antalya'nın Alanya ilçesinde safari turlarında kullanılan araçlar üzerinde yapılan denetimlerde, 15 araç sahibine kurallara uymadıkları için para cezası uygulandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oba, Çıplaklı ve Değirmendere mahallelerinde, safari turlarında kullanılan araçları denetledi.
Ekipler, 45 safari aracı ve sürücüsünde denetim yaparak, bulunması zorunlu belgeleri kontrol etti.
Kurallara uymayan 15 araç sahibine para cezası uygulandı.
Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel