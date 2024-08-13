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Alanya'da safari aracı yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

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Alanya'da rampada park halindeyken el freni çekilmeyen safari aracı kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metre yükseklikten yuvarlandı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, rampada park halindeyken el freni çekilmediği için kontrolden çıkan safari aracı yaklaşık 10 metre yükseklikten yuvarlandı. Kazada Esma Alıcı (31) hayatını kaybederken, 1 yaşındaki kızı Fatma Ela Alıcı ise yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Sugözü Mahallesi Kütürüp mevkisinde meydana geldi. Sürücü E.A., eşi Esma Alıcı ve kızı Fatma Ela Alıcı'nın bulunduğu 07 AYK 819 plakalı safari aracını rampada park edip, indi. İddiaya göre, el freni çekili olmayan araç kontrolden çıktı. Durumu fark eden sürücü E.A. aracı durdurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Safari aracı yaklaşık 10 metre yükseklikten inşaat malzemelerinin bulunduğu alana yuvarlandı. Sürücü E.A.'nın yara almadan atlattığı kazada araçtaki Esma Alıcı ve kızı Fatma Ela Alıcı yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Fatma Ela Alıcı ambulansla ilçedeki hastaneye kaldırılırken, Esma Alıcı'nın ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Esma Alıcı'nın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından cenaze aracıyla Alanya Belediye morguna konuldu. Safari aracı ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden alınarak çekiciye konuldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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