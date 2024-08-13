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Alanya'da safari aracı uçurumdan yuvarlandı: Anne öldü, kız yaralandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde, uçurumdan yuvarlanan safari aracında bulunan anne hayatını kaybetti, kızı ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, uçurumdan yuvarlanan safari aracında bulunan anne öldü, kızı yaralandı.

Sugözü Mahallesi Kütürüp mevkisinde Emre Alıcı'nın kullandığı 07 AYK 819 plakalı otomobil uçurumun kenarında park halindeyken bir anda hareket etmeye başladı.

İçerisinde Esma Alıcı (31) ve kızı Fatma Ela Alıcı'nın (1) bulunduğu sırada araç uçurumdan yuvarlandı. Safari aracı uçurumun aşağısında bulunan inşaat malzemelerinin üzerine düşerek durabildi.

Sürücü Alıcı'nın ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi anne Alıcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada yaralanan Fatma Ela Alıcı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alıcı'nın cenaze Alanya Adli Tıp morguna kaldırılırken, cumhuriyet savcısı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, baba Alıcı'nın emniyetteki ifadesinde, kazada aracın dışında olduğunu ve aniden hareket eden aracın el frenini çekmeye çalıştığını ama başarılı olmadığını beyan ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

antalya Alanya Trafik Kazaları Hukuk Yaşam Güncel Haberler

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