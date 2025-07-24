Alanya'da Rus Vatandaşının Bıçaklanarak Öldürülmesi: 2 Tutuklama

Alanya'da Rus Vatandaşının Bıçaklanarak Öldürülmesi: 2 Tutuklama
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Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan bir kavgada Rus vatandaşı Andrey Makarov'un bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 Rus vatandaşı, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan kavgada Rus vatandaşının bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 Rus tutuklandı.

Rus uyruklu Andrey Makarov'un öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 Rus vatandaşının Alanya İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde dün ihbar üzerine olay yerine giden jandarma ekibi, Andrey Makarov'u sokakta yaralı halde bulmuş, hastaneye kaldırılan Makarov, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Jandarmanın yaptığı çalışmada kavgaya karışan Rus vatandaşı K.C. ve N.K. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel
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