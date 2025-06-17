Alanya'da Rus Uyruklu Kişi Evinde Ölü Bulundu
60 yaşındaki Anton Titkov'un arkadasları, kendisinden haber alamayınca jandarmaya başvurdu. Jandarma evine girdiğinde Titkov'u hareketsiz buldu.
Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan 60 yaşındaki Rus uyruklu kişi, evinde ölü bulundu.
Mahmutlar Mahallesi'nde yaşayan Anton Titkov'dan haber alamayan arkadaşları, evine gittikleri Titkov'un kapıyı açmaması üzerine durumu jandarmaya bildirdi.
Eve çilingir yardımıyla giren jandarma ekibi, Titkov'u salonda hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekibinin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Titkov'un cenazesi Alanya Belediye Mezarlığı'nın morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel