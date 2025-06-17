Alanya'da Rus Uyruklu Kişi Evinde Ölü Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

60 yaşındaki Anton Titkov'un arkadasları, kendisinden haber alamayınca jandarmaya başvurdu. Jandarma evine girdiğinde Titkov'u hareketsiz buldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan 60 yaşındaki Rus uyruklu kişi, evinde ölü bulundu.

Mahmutlar Mahallesi'nde yaşayan Anton Titkov'dan haber alamayan arkadaşları, evine gittikleri Titkov'un kapıyı açmaması üzerine durumu jandarmaya bildirdi.

Eve çilingir yardımıyla giren jandarma ekibi, Titkov'u salonda hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekibinin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Titkov'un cenazesi Alanya Belediye Mezarlığı'nın morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
Türkiye'yi dünyaya rezil ediyorlar! Neyse ki yetkililer daha fazla seyirci kalmadı

Tayland'ı andıran görüntüler! Türkiye'yi dünyaya rezil ediyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
En düşük emekli maaşı için harekete geçiliyor! İşte kulislerdeki rakam

En düşük emekli maaşı için harekete geçiliyor! İşte kulislerdeki rakam
İran'dan yeni misilleme! Tel Aviv ve Hayfa'yı vurdular

İran'dan yeni misilleme! İsrail'in iki şehrini ağır saldırıya tuttular
İlk kez açıkladı! Mesut Özil, Leroy Sane'ye 'Galatasaray'a git' dedi mi?

İlk kez açıkladı! Mesut, Sane'ye "Galatasaray'a git" dedi mi?
Süper Lig'in flaş ekibi Cenk Tosun'a formayı giydirecek

Yeni adresini duyan taraftarlar kahrolacak
Ronaldo, Trump'a forma gönderdi! Üzerinde tek cümlelik not var

Ronaldo, Trump'a forma gönderdi! Üzerinde tek cümlelik not var
İkisi de birbirinden zorlu! TFF 2. Lig'de gruplar belli oldu

İkisi de birbirinden zorlu! TFF 2. Lig'de gruplar belli oldu
Tarihin en büyük füze saldırısına hazırlanan İran'dan yeni tehdit

Tarihin en büyük füze saldırısına hazırlanan İran'dan yeni tehdit
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.