Alanya'da Rus turist otel odasında ölü bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde kalan Rus turist Aleksandra Tepliakova'nın odasında hareketsiz yattığı fark edildi. Yapılan incelemede Tepliakova'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde Rus turist otel odasında ölü bulundu.
Kargıcak Mahallesi'ndeki bir otelde kalan Aleksandra Tepliakova (39) uzun süre odasından çıkmaması üzerine, otel personelince odasının kapısı açıldı.
Tepliakova'nın hareketsiz yattığını gören personel, sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Otele, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Tepliakova'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Hasta olduğu belirtilen Tepliakova'nın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.