Alanya'da Rus turist otel odasında ölü bulundu
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Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan 61 yaşındaki Rus turist, otel odasında ölü bulundu.
Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan 61 yaşındaki Rus turist, otel odasında ölü bulundu.
İncekum Mahallesi'ndeki otelde konaklayan German Rechkin, odasından uzun süre çıkmayınca tesis çalışanları durumdan şüphelendi.
Yedek anahtarla odaya giren görevliler, turistin yerde hareketsiz yattığını gördü. Çağrılan sağlık ekibi, Rechkin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Turistin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel