Alanya'da Rus kadın, kaldığı evde ölü bulundu - Haberler

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Alanya'da Rus kadın, kaldığı evde ölü bulundu

AA - Mustafa Kurt - Güncel
Alanya'da Rus kadın, kaldığı evde ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde Rus vatandaşı kadın, kaldığı evde ölü bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Rus vatandaşı kadın, kaldığı evde ölü bulundu.

Güllerpınarı Mahallesi'nde bir apartman dairesinde yaşayan Rus vatandaşı Aida Magomedova (47) arkadaşı tarafından odada hareketsiz yatarken bulundu.

İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Aida Magomedova cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Alanya Belediyesi Morguna kaldırıldı.

AA / Mustafa Kurt - Güncel

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