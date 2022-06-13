Alanya'da Rus kadın, kaldığı evde ölü bulundu - Haberler

Alanya'da Rus kadın, kaldığı evde ölü bulundu Antalya'nın Alanya ilçesinde Rus vatandaşı kadın, kaldığı evde ölü bulundu. Antalya'nın Alanya ilçesinde Rus vatandaşı kadın, kaldığı evde ölü bulundu. Güllerpınarı Mahallesi'nde bir apartman dairesinde yaşayan Rus vatandaşı Aida Magomedova (47) arkadaşı tarafından odada hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Aida Magomedova cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Alanya Belediyesi Morguna kaldırıldı. AA / Mustafa Kurt - Güncel Güncel Haberler

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