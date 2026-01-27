Haberler

Antalya'da ruhsatsız silah operasyonunda 4 kişi yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 5 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede ruhsatsız silah bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 5 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
