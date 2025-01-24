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Alanya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 19 Tabanca ve 20 Av Tüfeği Ele Geçirildi

Alanya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 19 Tabanca ve 20 Av Tüfeği Ele Geçirildi
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Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız 19 tabanca, 20 av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi. 24 şüpheli hakkında adli tahkikat başladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız 19 tabanca ve 20 av tüfeği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT, istihbarat ve KOM ekiplerince, bireysel silahlanmayla mücadele kapsamında ruhsatsız silah ve mühimmat bulunduran şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda ruhsatsız 19 tabanca ve şarjör, 20 av tüfeği, 270 tabanca fişeği, 218 av tüfeği fişeği ile 15 adet 7,62 mm fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 24 şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
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