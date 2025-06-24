Alanya'da Ruhsatsız Otel 112. Kez Mühürlendi

Alanya'da Ruhsatsız Otel 112. Kez Mühürlendi
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, ruhsatsız çalıştırıldığı belirtilen bir otel, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından 112. kez mühürlendi. Alanya Belediye Başkanı, ruhsatsız işletmelere karşı kararlı mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde ruhsatsız çalıştırıldığı belirtilen otelin 112. kez mühürlendiği bildirildi.

Alanya Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin daha önce defalarca mühürlenmesine rağmen yasalara aykırı şekilde işletilmeye devam edilen tesise yönelik denetimlerini sürdürdüğü kaydedildi.

Payallar Mahallesi'nde yıllardır ruhsatsız faaliyet gösteren bir turizm tesisinin 112. kez mühürlendiği bildirilen açıklamada, "Mühür fekki (mühür bozma) nedeniyle bir kez daha işlem yapıldı. Yasal süreci hiçe sayan işletmeye yönelik gerekli tutanaklar tutulurken, mühürleme işlemi ekipler tarafından yeniden uygulandı." ifadelerine yer verildi.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, halk sağlığını ve kamu düzenini hiçe sayan ruhsatsız işletmelere karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Güncel
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