Alanya'da restoranda cep telefonu hırsızlığı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir restoranda yaşanan cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasınca görüntülendi. İki şüpheli, kasa bölümündeki cep telefonunu alarak iş yerinden ayrıldı. Restoran görevlisi, güvenlik kamerası görüntülerinden telefonun çalındığını fark etti. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.