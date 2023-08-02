Alanya'da restoranda cep telefonu hırsızlığı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir restoranda yaşanan cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasınca görüntülendi. İki şüpheli, kasa bölümündeki cep telefonunu alarak iş yerinden ayrıldı. Restoran görevlisi, güvenlik kamerası görüntülerinden telefonun çalındığını fark etti. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir restoranda yaşanan cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Güllerpınarı Mahallesi'ndeki bir restorana gelen iki şüpheli, kasa bölümündeki cep telefonunu alarak iş yerinden ayrıldı.
Bir süre sonra cep telefonunun yerinde olmadığını fark eden restoran görevlisi, güvenlik kamerası görüntülerinden telefonunun çalındığını belirledi.
İhbar üzerine restorana gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.