Alanya'da restoran yangınında 5 katlı bina zarar gördü
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir restoranın bacasında çıkan yangın kısa sürede 5 katlı binaya yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak binada hasar meydana geldi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde restoranın bacasında çıkan ve kısa sürede 5 katlı binaya yayılan alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mahmutlar Mahallesi Barış Caddesi'ndeki bir restoranın bacasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Alevler kısa sürede 5 katlı binanın dış cephesine yayıldı. Dairelerde yaşayanlar tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, binada hasar oluştu.