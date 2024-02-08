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Alanya'da restoran yangınında 5 katlı bina zarar gördü

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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir restoranın bacasında çıkan yangın kısa sürede 5 katlı binaya yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak binada hasar meydana geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde restoranın bacasında çıkan ve kısa sürede 5 katlı binaya yayılan alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mahmutlar Mahallesi Barış Caddesi'ndeki bir restoranın bacasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alevler kısa sürede 5 katlı binanın dış cephesine yayıldı. Dairelerde yaşayanlar tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, binada hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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