Alanya'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi - Haberler

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Alanya'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

AA - Mustafa Kurt - Güncel
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Alanya'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Diyar Çiçek (18) yönetimindeki 07 NPZ plakalı motosiklet, Türkler Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

AA / Mustafa Kurt - Güncel

Antalya, Alanya, Güncel, Haberler

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