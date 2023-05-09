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Alanya'da rahatsızlanan Rumen kadın turist hayatını kaybetti

Alanya'da rahatsızlanan Rumen kadın turist hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldığı otelde rahatsızlanan Romanya uyruklu kadın hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldığı otelde rahatsızlanan Romanya uyruklu kadın hastanede hayatını kaybetti.

Konaklı Mahallesi'nde bir otelde ailesiyle birlikte tatil yapan Mirela Aglaia Verela (76) kaldığı odada aniden fenalaştı.

İhbar üzerine otele gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından, Rumen turist ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Verela, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Cenaze, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel

Romanya Antalya turist Alanya Güncel Haberler

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