Alanya'da pompalı tüfekle yaralama olayı: Şüpheli tutuklandı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan tartışmada 3 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı. Olayda yaralananlar Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde tartıştığı 3 kişiyi pompalı tüfekle ateş ederek yaralayan şüpheli, tutuklandı.
Karakocalı Mahallesi'nde H.Ç. (26) ile A.K. (21), H.M.A.(16) ve E.Y. (16) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ç. pompalı tüfek ile ateş etti. Olayda 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gözaltına alınan şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel