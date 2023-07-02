Alanya'da polis aracının çarptığı yaya hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde, yaya geçidinin olmadığı noktada karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişi, polis aracının çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.