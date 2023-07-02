Alanya'da polis aracının çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, yaya geçidinin olmadığı noktada karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişi, polis aracının çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Antalya'nın Alanya ilçesinde polis aracının çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Cikcilli Mahallesi Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı'nda yaya geçidinin olmadığı noktada karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mustafa Şengöz'e (49) trafik polisi aracı çarptı.
Polislerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şengöz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.