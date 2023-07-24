Alanya'da Piramit Satış Sistemiyle 500 Milyon TL Dolandırıcılık

Antalya'nın Alanya ilçesinde faaliyet gösteren bir şirketin, piramit satış sistemi ile müşterilerden aylık yüzde 5 kar payı verme vaadiyle yüklü miktarda para topladığı ve farklı illerden birçok vatandaşı yaklaşık 500 milyon TL dolandırdığı tespit edildi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alınırken, 1 şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde faaliyet gösteren bir şirketin, piramit satış sistemi ile müşterilerden aylık yüzde 5 kar payı verme vaadiyle yüklü miktarda para topladığı ve farklı illerden birçok vatandaşı yaklaşık 500 milyon TL dolandırdığı tespit edildi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alınırken, 1 şüpheli tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından Alanya'da yapılan çalışmalarda bir şirketin piramit satış sistemi ile müşterilerden aylık yüzde 5 kar payı verme vaadiyle yüklü miktarda para topladığı tespit edildi. Aynı sistemle farklı illerden çok sayıda vatandaşı 500 milyon TL dolandırdığı anlaşılan şirkette yapılan aramada 40 adet cep telefonu, 15 adet bilgisayar, 5 adet tablet ve 34 adet senet ele geçirildi. Tahkikat kapsamında 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken Alanya Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilen şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı 1 şüpheli tutuklandı. - ANTALYA