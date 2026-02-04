Haberler

Alanya'da Çıkan Yangında Piknik İşletmesi ve Otomobil Zarar Gördü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir piknik işletmesinde meydana gelen yangında, işletme ve park halindeki bir otomobil zarar gördü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı, can kaybı yaşanmadı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde çıkan yangında piknik işletmesi ve önünde park halindeki otomobil zarar gördü.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Bademağacı Mahallesi'nde bulunan bir piknik işlemesinde çıktı. İşletmeden alevlerin yükseldiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler işletmenin önünde park halindeki otomobile de sıçradı. Gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, işletmede hasar oluştu. Yangının sıçradığı otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Haber- kamera: Erkan UYSAL/ALANYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

"Öldü mü ölmedi mi" derken fotoğrafları ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı

Tarih bile verdi! Çağrı karşılık bulursa ortalık fena karışacak
Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak

Asıl kıyamet bu hard disklerin içindekiler paylaşılınca kopacak
Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu

Görüntü elden ele dolaşıyor! Epstein'ın malikanesinden çıkan isim olay
3 yıl sonra çıkan görüntüler yüreklere dokundu! Doktorlar hastayı bir an bırakmadı

3 yıl sonra çıkan görüntüler yüreklere dokundu
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı

Tarih bile verdi! Çağrı karşılık bulursa ortalık fena karışacak
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu

Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama