Alanya'da personel lojmanında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Alanya'da personel lojmanında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir personel lojmanında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde personel lojmanında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Kızlarpınarı Mahallesi'nde personel lojmanı olarak kullanılan binanın 2. katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen 3 kişi ambulansta tedavi edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
