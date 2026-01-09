Alanya'da personel lojmanında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir personel lojmanında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kızlarpınarı Mahallesi'nde personel lojmanı olarak kullanılan binanın 2. katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen 3 kişi ambulansta tedavi edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel