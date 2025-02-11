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Alanya'da Park Halindeki Otomobil Yandı

Alanya'da Park Halindeki Otomobil Yandı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde park halinde bulunan A.M.A'ya ait bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde park halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kestel Mahallesi Bük Caddesi'nde park halindeki A.M.A'ya ait 07 NN 402 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
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