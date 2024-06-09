Alanya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Alanya'nın Türkler Mahallesi'nde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kazada sürücü gözaltına alındı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
F.B'nin (49) kullandığı 07 APP 173 plakalı otomobil, Türkler Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Emin D'ye (68) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede Emin D'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Emin D'nin cesedi Alanya Belediye Morgu'na kaldırılırken sürücü F.B. gözaltına alındı.