Alanya'da otomobilin çarptığı Ukraynalı kadın hayatını kaybetti
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otomobilin çarptığı Ukraynalı kadın hayatını kaybetti. Kaza sonucunda Alina Moroz'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı Ukraynalı kadın hayatını kaybetti.
M.B'nin kullandığı 07 HRZ 41 plakalı otomobil, Kestel Mahallesi D-400 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Alina Moroz'a (33) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Moroz'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ukraynalı kadının cenazesi incelemenin ardından Alanya Belediyesinin morguna götürüldü.
Otomobil sürücüsü M.B. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel