Alanya'da Otomobilin Çarptığı Norveçli Yaya Hayatını Kaybetti
Alanya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı Norveç uyruklu yaya, hayatını kaybetti. Kaza sonucunda yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Alladın Zarei hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı Norveç uyruklu yaya, hayatını kaybetti.
M.G'nin (22) kullandığı 34 FOH 723 plakalı otomobil, Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Norveç uyruklu yerleşik yabancı Alladın Zarei'ye, (65) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede Zarei'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sürücü M.G. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel