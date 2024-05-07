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Alanya'da otomobil kazasında hayatını kaybeden çocuğun cenazesi defnedildi

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Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Doruk Erdoğan'ın cenazesi Büyükhasbahçe Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Doruk Erdoğan'ın cenazesi defnedildi, gözaltındaki sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Büyükhasbahçe Camisi'ndeki cenaze namazına çocuğun ailesi ve yakınlarının yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Kılınan namazın ardından çocuğun cenazesi, Büyükhasbahçe Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü F.Ü'nün (38) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güllerpınarı Mahallesi Hasan Akçalıoğlu Caddesi'nde dün şehir merkezine seyir halinde olan F.Ü'nün kullandığı 07 BPJ 658 plakalı otomobil, okul dönüşünde yolun karşısına geçmeye çalışan Doruk Erdoğan ile kız kardeşi Belinay Erdoğan'a çarpmıştı. Yaralanan iki kardeşten Doruk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, sürücü gözaltına alınmıştı. Kaza, güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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