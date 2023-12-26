Alanya'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden kişinin cenazesi morga götürüldü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
H.Z. idaresindeki 07 AVH 001 plakalı otomobil, Çamlıca Mahallesi'nde yaklaşık 20 metrelik uçuruma devrildi.
Kazada, otomobildekilerden Fatma Güney öldü, sürücüyle araçta bulunan 3 yaşındaki T.Z. yaralandı.
Yaralılar, Alanya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılırken, Güney'in cenazesi Alanya Belediye Morguna götürüldü.