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Alanya'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden kişinin cenazesi morga götürüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

H.Z. idaresindeki 07 AVH 001 plakalı otomobil, Çamlıca Mahallesi'nde yaklaşık 20 metrelik uçuruma devrildi.

Kazada, otomobildekilerden Fatma Güney öldü, sürücüyle araçta bulunan 3 yaşındaki T.Z. yaralandı.

Yaralılar, Alanya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılırken, Güney'in cenazesi Alanya Belediye Morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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