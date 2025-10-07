Haberler

Alanya'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Alanya'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde, bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 48 yaşındaki Esma Karakaya hayatını kaybetti, 58 yaşındaki sürücü S.D. yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

S.D. (58) idaresindeki 07 NSJ 45 plakalı otomobil, Gümüşkavak Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekipler, araçtaki Esma Karakaya'nın (48) yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan sürücü S.D. hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
İngiltere Filistin'i tanıdı ama, İsrail'e silah satışı rekor kırdı

Filistin'i tanıdılar ama, İsrail'e silah satışları rekor kırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lüksemburg, Filistin Devleti'ni tanıdığını açıkladı

Bir Avrupa ülkesi daha Filistin Devleti'ni tanıdı
Avukat suikastında çarpıcı detay! Ölüm emri yurt dışındaki çete elebaşından gelmiş

Soruşturmada çarpıcı detay! Avukatın ölüm emrini bakın kim vermiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.