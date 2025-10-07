Alanya'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 48 yaşındaki Esma Karakaya hayatını kaybetti, 58 yaşındaki sürücü S.D. yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
S.D. (58) idaresindeki 07 NSJ 45 plakalı otomobil, Gümüşkavak Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ekipler, araçtaki Esma Karakaya'nın (48) yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan sürücü S.D. hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel