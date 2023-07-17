Alanya'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 9 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, annesi ile 2 kardeşi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, annesi ile 2 kardeşi yaralandı.

H.B. (33) idaresindeki 07 BDN 051 plakalı otomobil, Gümüşkavak Mahallesi'nde, yaklaşık 40 metreden uçuruma yuvarlandı.

Kazada, kadın sürücü ile araçtaki çocukları E.S.A. (14), D.A. (5) ve Erdem Aydın (9) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Erdem Aydın, yaşamını yitirdi.