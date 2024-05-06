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Alanya'da Otomobil Kazası: 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, kardeşi yaralandı. Kazada sürücü gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, kardeşi yaralandı.

F.Ü. (38) idaresindeki 07 BPJ 658 plakalı otomobil, Güllerpınarı Mahallesi Hasan Akçalıoğlu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Doruk Erdoğan ile kız kardeşi Belinay Erdoğan'a (7) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Doruk Erdoğan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Belinay Erdoğan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sürücü F.Ü. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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