Alanya’da Otomobil Kaza Yaptı: Sürücü Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce bir ağaca ardından iş yerinin camına çarparak durdu. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde önce ağaca, ardından iş yerinin camına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

N.B. idaresindeki otomobil, Sugözü Mahallesi Keykubat Bulvarı'nda, önce kaldırımdaki ağaca, sonra bir iş yerinin camına çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı, yakındaki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin ağaca çarptıktan sonra kaldırıma çıkması ve iş yerinin camına çarparak durması yer alıyor.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
Çetenin sır küpü! 'Müptezel' her önüne gelene sahte diploma dağıtmış

Sır küpü ifşa oldu! 'Müptezel' konuşursa skandalın boyutu netleşecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çalışanları izne çıkaran patron kardeşler fabrikayı boşaltıp ortadan kayboldu

İzinden dönen 30 çalışan, fabrika kapısına gelince şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.