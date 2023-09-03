Alanya'da otomobil ile safari aracı çarpıştı: 2 turist hayatını kaybetti

Alanya'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile safari aracının çarpışması sonucu 2 turist hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ALANYA'DA SAFARİ ARACIYLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI; 2 ÖLÜ, 17 YARALI

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde otomobil ile turistleri taşıyan safari aracı cipin çarpıştığı kazada 2 turist hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 16.00'da Mahmutlar Mahallesi D-400 Karayolunda meydana geldi. Gazipaşa ilçesinden Alanya merkezine seyir halinde olan 07 HOM 52 plakalı otomobil ile yabancı uyruklu turistleri taşıyan 07 BAY 993 plakalı safari aracı cip çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle safari aracı cip, refüje çarpıp karşı şeride geçti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri olaya müdahale etti. Kazada 2 turist hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla bölgede bulunan hastanelere sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.