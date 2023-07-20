Alanya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 00.30 sularında Kestel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Gazipaşa istikametinden Alanya istikametine seyir halinde olan E.C. idaresindeki 59 ABB 620 plakalı otomobil Üniversite Caddesi'ne dönüş yaparken, S.Ş.Y. idaresindeki 07 AHT 158 plakalı motosiklete çarptı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü S.Ş.Y. yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA