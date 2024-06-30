Üye Girişi
Haberler

Alanya'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ahmet Cebir (23) idaresindeki 07 AFJ 068 plakalı motosiklet, Cikcilli Mahallesi Keykubat Bulvarı'nda M.Y'nin kullandığı 33 AJD 959 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kazada otomobil sürücüsü M.Y. ve araçta bulunan A.Ş. hafif yaralandı.

Otomobil sürücüsü, gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet Antalya trafik Alanya Trafik Kazaları Hukuk Güncel Haberler

Kayseri'de mide bulandıran olay! Suriye uyruklu kişi küçük çocuğu taciz etti, öfkeli kalabalık iş yerlerini ateşe verdi

Kayseri'de mide bulandıran olay! Suriye uyruklu kişi küçük çocuğu taciz etti, öfkeli kalabalık iş yerlerini ateşe verdi

 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz

 Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem

Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem

 Kayseri'deki taciz olayının ardından MHP'li Özdemir'den çarpıcı çıkış: Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri MHP olarak beklentimiz

Kayseri'deki taciz olayının ardından MHP'li Özdemir'den çarpıcı çıkış: Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri MHP olarak beklentimiz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title