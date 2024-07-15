Alanya'da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 2'si Ağır 6 Yaralı
Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile kamyonet çarpıştı ve 2'si ağır olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
A.A. (56) idaresindeki 07 BRP 031 plakalı otomobil ile S.K'nin (43) kullandığı 06 DFR 143 plakalı kamyonet, İncekum Mahallesi D-400 Karayolu'nda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler A.A, S.K. ile otomobildeki F.A. (28), N.A. (56), E.A. (17), kamyonette bulunan A.K. (23) ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan A.A. ile F.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza sırasında bir otomobil de refüje çıkarak durabildi.