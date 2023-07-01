Alanya'da otomobil ile kamyonet çarpışması: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.