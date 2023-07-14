Alanya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpışması sonucu 3 depremzede hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 depremzede hayatını kaybetti. Kazanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü yargılanmaya başlandı. Duruşmada bilirkişi raporunda sürücünün kırmızı ışıkta geçtiği tespit edildiği belirtildi. Sanık avukatı ise bu raporu kabul etmediğini ve müvekkilinin tahliyesini talep etti. Mahkeme, eksik delillerin toplanması için duruşmayı erteledi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 depremzedenin hayatını kaybettiği kazada, hafif ticari aracın sürücüsünün yargılanmasına başlandı.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya kazada hayatını kaybeden depremzede İnci, Başak ve Ali Can Güler'in ailesinin avukatı katıldı.

Mahkemede müşteki avukatı İbrahim Ersuz, bilirkişi raporunda T.E'nin kırmızı ışıkta geçmesi sonucu kazaya neden olduğunun tespit edildiğini söyledi. Ersuz, "Kazadan sonra T.E'nin ailesi mağdurlara başsağlığı bile dilememiş, telefon bile etmemiş. Bu insanlar depremzede, onlara destek olmak gerekiyordu" dedi.

Sanık avukatı İbrahim Yıldız da "Müvekkilimin kırmızı ışıkta geçtiğini gösteren herhangi bir görüntü yok. Bu bilirkişi raporunu kabul etmiyoruz. Bu raporun Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi ve müvekkilimin tahliye edilmesini talep ediyorum." diye konuştu.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yapan tutuklu sanık T.E. ise kırmızı ışıkta geçmediğini ve suçsuz olduğunu iddia etti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, eksik delillerin toplanması için duruşmayı 18 Ekim'e erteledi.

-Olay

2 Mart'ta, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından içinde Hatay'dan Alanya'ya gelen kişilerin bulunduğu otomobil, T.E'nin kullandığı hafif ticari araçla çarpışması sonucu, depremzede İnci (21), Başak (21) ve Ali Can Güler (23) hayatını kaybetmiş, Ahmet Çınar, Emin, Fulya ve Melis Bade Zan hafif yaralanmıştı.