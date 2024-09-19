Alanya'da Otomobil Çukura Yuvarlandı: 1 Yaralı
Antalya'nın Alanya ilçesinde yol kenarındaki çukura yuvarlanan otomobilde sürücü O.Ş. yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde yol kenarındaki çukura yuvarlanan otomobilde 1 kişi yaralandı.
O.Ş. (27) idaresindeki 07 L 2313 plakalı otomobil Yeniköy Mahallesi'nde 4 metreden yol kenarında bulunan çukura yuvarlandı.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. O.Ş'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.