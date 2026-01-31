Antalya'da ağaca çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde A.Y. isimli sürücünün kullandığı otomobil, D-400 kara yolunda kontrolden çıkarak ağaca çarptı ve devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
A.Y'nin (34) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Payallar Mahallesi D-400 kara yolunda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpıp devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
