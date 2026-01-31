Haberler

Antalya'da ağaca çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde A.Y. isimli sürücünün kullandığı otomobil, D-400 kara yolunda kontrolden çıkarak ağaca çarptı ve devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde ağaca çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

A.Y'nin (34) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Payallar Mahallesi D-400 kara yolunda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpıp devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üst üste dördüncü galibiyet! Hull City'nin Premier Lig inadı devam ediyor

Bu gece de mutluluktan uyuyamayacak
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun

Vasiyetini yıllar önce açıklamış: En çok istediğim şey...
İsmini kimse bilmiyordu! Küme düşer denilen takımın başına geçti, tarih yazıyor

Küme düşer denilen takımın başına geçti, tarih yazıyor
Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
Üst üste dördüncü galibiyet! Hull City'nin Premier Lig inadı devam ediyor

Bu gece de mutluluktan uyuyamayacak
Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldız, Ferdi Kadıoğlu'nu 90+7'de üzdü

Ferdi 90+7'de yıkıldı! Golü atan ismi görmelisiniz
Beşiktaş-Konyaspor maçı sonunda olay tepki: Hakemden utanıyorum

Maç sonunda olay tepki: Hakemden utanıyorum