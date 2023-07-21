Alanya'da otobüs-otomobil çarpışması: 1 kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde otobüsle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa'dan Alanya istikametine seyir halinde olan S.M.B. idaresindeki 34 TN 8890 plakalı otobüs, Alanya istikametinden gelen Emre Şen idaresindeki 34 RC 8746 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Feci kazada otomobil sürücüsü Emre Şen ağır yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Emre Şen'in hayatını kaybettiği belirlenirken otobüs sürücüsü S.B.M. gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA