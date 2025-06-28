Alanya'da Otelde Yangın Çıktı
Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelin kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Misafirler tahliye edilirken, olayda otelde hasar meydana geldi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi'nde üç yıldızlı otelin kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Otelde kalan misafirler tahliye edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, otelde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel