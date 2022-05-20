Alanya'da otelde sahte içki ele geçirildi - Haberler

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Alanya'da otelde sahte içki ele geçirildi

AA - Mustafa Kurt - Güncel
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Alanya'da otelde sahte içki ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde sahte içki ve bandrol ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde sahte içki ve bandrol ele geçirildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sahte içki imalatıyla mücadele çalışmaları kapsamında Payallar Mahallesi'ndeki otele operasyon düzenledi.

Operasyonda bir litrelik şişeler halinde 348 adet sahte içki ile 25 adet sahte bandrol ele geçirildi.

Ekipler, şüpheli M.S. (47) hakkında ise adli işlem başlattı.

AA / Mustafa Kurt - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Antalya, Alanya, Güncel, Haberler

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