Alanya'da Ormanlık Alanlarda Yangın Denetimi Yapıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerince, yangınlara karşı ormanlık alanlar ve mesire yerlerinde denetim yapıldı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Demirtaş, Keşefli, Tırılar, Sapadere, Gözübüyük, Gümüşgöze, Yenice, Payallar, Konaklı, Soğukpınar ve Gümüşgöze mahallelerindeki ormanlık alanlarda denetim yaptı.

Ekiplerce yine Türkler mesire alanı, İncekum orman kampı gibi piknik alanlarında da yapılan kontrollere, jandarma asayiş devriye ekipleri de katıldı. Ormanlık bölgelere jandarma ekipleri tarafından "Ormanlarda ateş yakmak yasaktır" yazılı afişlerde yerleştirildi.