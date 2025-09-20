Alanya'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 3 mahallede etkili olan orman yangınını söndürme çalışmaları, gece boyu sürdü. İlçenin farklı noktasında başlayan başka bir yangın da üç mahalleyi etkisi altına aldı. Bölgede 20 ev daha boşaltılırken, yangınların söndürülmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Alanya ilçesi Aliefendi, Kargıcak ve İspatlı mahallelerinde, yerleşim yerlerinin de etkilendiği orman yangınıyla ilgili söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının etkisi önceye nazaran azalırken, ekipler alevlerin kontrol altına alınmasına yönelik mücadelelerini aralıksız sürdürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve bölge muhtarlarına 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Özdemir, yetkililerden de bilgi aldı. Yangının çıktığı saat itibarıyla 25 itfaiye aracı ve 75 personelle yangına müdahale ettiklerini belirten Özdemir, "Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi ekiplerimizle sahadayız. Kolay bir süreç değil. Zor anları atlattık. 2 bölgede yangın devam ediyor. Rüzgarın biraz azalması sevindirici bir durum. Söndürme ve soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Alanya'mıza Antalya'mıza geçmiş olsun. Can kaybımızın olmaması sevindirici bir durum. Ormanımız, yeşilimiz yandı. İnşallah bir daha böyle felaketleri yaşamayız" dedi.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik de yaklaşık olarak 200 hektarlık alanın yandığı yönünde ön bilgilerinin olduğunu söyleyerek, "Başkan Vekilimize desteği için teşekkür ederiz. Tüm kurumların koordineli bir şekilde çalışmasıyla söndürme çalışmaları sürüyor. 10 helikopter ve 2 uçakla söndürme soğutma çalışmaları devam ediyor. Bizi sevindiren tek şey can kaybımız yok. Allah bu günleri bir daha göstermesin" diye konuştu.

YENİ YANGINLAR ÇIKTI

Bölgede yer yer şiddetlenen rüzgar nedeniyle dün saat 21.00 sıralarında bu kez Yaylakonak Mahallesi'ndeki ormanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle saat 00.30 civarında Şıhlar Mahallesi'ne ulaştı. İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın tehdidi nedeniyle Şıhlar Mahallesi'nin bir bölümünde yer alan 20 ev boşaltıldı. Mahalledeki 7 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla evlerinden çıkarıldı. Dumandan etkilen 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Bölgedeki alevler komşu mahalle olan Kocaoğlanlı'ya da sıçradı. Gün doğumuyla, bölgedeki alevlere hava müdahalesi başladı. Yangının söndürülmesi için karadan ve havadan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Yangın bölgesinde açıklamalarda bulunan Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, "Yangın rüzgarın etkisiyle Şıhlar Mahallesi'ne doğru yöneldi. Belirli müdahalelerle belirli bir noktaya gelmesi engellendi. 7 vatandaşımız jandarmamızın ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Herhangi bir can kaybı yok. Yangın yolu atlayarak Gözüküçüklü-Kocaoğlanlı istikametine doğru alevlenmeye başladı. Rüzgar etkisini yitirirse yayılmayacağını umut ediyoruz" dedi.

HABER- KAMERA: Erkan UYSAL- Alkın BİRİCİK/ALANYA (Antalya),