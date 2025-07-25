Alanya'da Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı

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Antalya'nın Alanya ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Ayrıca, Uğrak, Elikesik, Toslak ve Güney mahallelerinde çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Söğüt yaylasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına müdahale başlatıldı.

Öte yandan Alanya Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün Uğrak, Elikesik, Toslak ve Güney mahallelerindeki ziraat alanlarında çıkan yangınların havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındığı bildirildi.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada, vatandaşlara daha dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel
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