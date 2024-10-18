Alanya'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

RÜZGARIN ETKİSİYLE YAYILDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşim yerleri yakınında çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Bölgeye yönlendirilen 2 helikopter, 2 uçak, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 ilk müdahale aracının yanı sıra çok sayıda yer ekibi söndürme çalışmalarına katıldı. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer de olay yerine gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle alevlerin yamaçtan yukarı doğru hızla yayıldığı ancak şu ana kadar yerleşim yerlerini tehdit eden bir durumun olmadığı öğrenildi. Rüzgarın etkisini yitirdiği bölgede söndürme çalışmaları sürüyor.