Alanya'da Orman Yangını: Yerleşim Yerleri Tahliye Edildi

YERLEŞİM YERLERİ TAHLİYE EDİLDİ; BAZI YERLER YANDI

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Aliefendi Mahallesi'nde başlayan orman yangını şiddetli rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Bölgede bulunan yerleşim yerlerini tehdit eden yangının ardından tahliye çalışmaları başlatıldı. Çok sayıda ekibin söndürme çalışmalarını sürdürdüğü yangın bölgesinin içinde kalan yerleşim yerleri tahliye edildi. Vatandaşlar alevlerden uzaklaşırken, büyükbaş ve küçükbaşları da götürdü. Alevlerin arasında kalan bazı yerleşim yerlerinin yandığı belirtilirken, yangını söndürme çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor.