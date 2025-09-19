Haberler

Alanya'da Orman Yangını: Yerleşim Yerleri Tahliye Edildi

Alanya'da Orman Yangını: Yerleşim Yerleri Tahliye Edildi
Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını hızlı bir şekilde yayılarak yerleşim yerlerini tehdit etti. Tahliye işlemleri devam ederken, yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

YERLEŞİM YERLERİ TAHLİYE EDİLDİ; BAZI YERLER YANDI

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Aliefendi Mahallesi'nde başlayan orman yangını şiddetli rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Bölgede bulunan yerleşim yerlerini tehdit eden yangının ardından tahliye çalışmaları başlatıldı. Çok sayıda ekibin söndürme çalışmalarını sürdürdüğü yangın bölgesinin içinde kalan yerleşim yerleri tahliye edildi. Vatandaşlar alevlerden uzaklaşırken, büyükbaş ve küçükbaşları da götürdü. Alevlerin arasında kalan bazı yerleşim yerlerinin yandığı belirtilirken, yangını söndürme çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
