Alanya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

1) ALANYA'DA ORMAN YANGINI KONTROL ALTINDA, 40 HEKTAR ZARAR GÖRDÜ

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Sabah gün doğumuyla birlikte 3 uçak, 3 helikopter ve kara ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın tamamen kontrol altına alındı. Yaklaşık 40 hektar orman alanının zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmalarına başlandı. Gazipaşa'daki yangına ise 2 uçak ve 11 helikopterle müdahalenin devam ettiği belirtildi.