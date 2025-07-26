Alanya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 40 hektar orman alanı zarar gördü. Soğutma çalışmaları devam ederken, Gazipaşa'daki yangına da müdahaleler sürüyor.
1) ALANYA'DA ORMAN YANGINI KONTROL ALTINDA, 40 HEKTAR ZARAR GÖRDÜ
Antalya'nın Alanya ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Sabah gün doğumuyla birlikte 3 uçak, 3 helikopter ve kara ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın tamamen kontrol altına alındı. Yaklaşık 40 hektar orman alanının zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmalarına başlandı. Gazipaşa'daki yangına ise 2 uçak ve 11 helikopterle müdahalenin devam ettiği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel