Alanya'da Orman Yangını: İtfaiye ve Orman Ekipleri Müdahale Ediyor
Antalya'nın Alanya ilçesinin Aliefendi Mahallesi'nde rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Yangın yerleşim yerlerine yakın bir alanda gerçekleşti ve tedbir amacıyla bölgede elektrik kesintisi uygulanıyor.
Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Aliefendi Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın yerleşim yerlerine yakın bölgeye ulaştı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Ayrıca bölgede tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulandı.
Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel