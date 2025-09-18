Haberler

Alanya'da Orman Yangını: İtfaiye ve Orman Ekipleri Müdahale Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinin Aliefendi Mahallesi'nde rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Yangın yerleşim yerlerine yakın bir alanda gerçekleşti ve tedbir amacıyla bölgede elektrik kesintisi uygulanıyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Aliefendi Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın yerleşim yerlerine yakın bölgeye ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Ayrıca bölgede tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulandı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı

Ailesini katleden doktor cezaevinde asılı halde bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sık sık maden suyu içenler dikkat! Uzmanlardan uyarı geldi: Faydası kadar zararı da çok

Sık sık maden suyu içenler dikkat! Faydası kadar zararı da çok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.