Alanya'da Orman Yangını: Ekipler ve Vatandaşlar Müdahale Ediyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde, yerleşim yerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü, Alanya ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.