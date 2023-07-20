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Alanya'da Orman Yangını: Ekipler ve Vatandaşlar Müdahale Ediyor

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Antalya'nın Alanya ilçesinde, yerleşim yerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü, Alanya ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, yerleşim yerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı.

Tepe Mahallesi'nde ormanda duman görülmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğü, Alanya ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangına 6 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 3 su tankıyla müdahale ediyor.

Çalışmalara vatandaşlar da destek oluyor.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel

Antalya Alanya Güncel Haberler

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