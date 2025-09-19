Alanya'da Orman Yangını: Ekipler Mücadele Ediyor

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde orman yangını çıktı. Yerleşim yerine yakın noktadaki alevlere ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Alanya'ya bağlı Aliefendi Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerinin yakınındaki yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Şiddetli rüzgarın da etkili olduğu yangın bölgesinde elektrikler de tedbir amacıyla kesildi. Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.