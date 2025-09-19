Haberler

Alanya'da Orman Yangını: Ekipler Mücadele Ediyor

Alanya'da Orman Yangını: Ekipler Mücadele Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşim yerine yakın bir bölgede çıkan orman yangınına müdahale için çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Şiddetli rüzgar yangını etkiliyor.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde orman yangını çıktı. Yerleşim yerine yakın noktadaki alevlere ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Alanya'ya bağlı Aliefendi Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerinin yakınındaki yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Şiddetli rüzgarın da etkili olduğu yangın bölgesinde elektrikler de tedbir amacıyla kesildi. Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı

Ailesini katleden doktor cezaevinde asılı halde bulundu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

neden sürekli turistik ve ranta açık yerlerde çıkıyor bu gizemli yangınlar acaba ?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sık sık maden suyu içenler dikkat! Uzmanlardan uyarı geldi: Faydası kadar zararı da çok

Sık sık maden suyu içenler dikkat! Faydası kadar zararı da çok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.